賴清德總統1日接受電視專訪，對於柯文哲和鄭文燦案件，他重申司法獨立、勿枉勿縱，只要違法都查辦，讓司法成為社會正義防線。

賴清德總統1日接受電視專訪，主持人問道，可否一句話來形容上任一百天？賴清德首先向國人表示感謝，他是懷抱感恩的心，兢兢業業的態度，100天也是剛開始，未來會更有信心。

主持人提到賴清德萬里礦工老家，賴清德表示，選舉時有強調，未來願意當作公益使用。但在短時間重新編定土地有困難，因此交付信託，優先作為礦工紀念館，懷念或是肯定那個時代的礦工。賴清德感性提到父親因為意外過世，親戚因為塵肺病過世，因此把他的房子紀念及肯定當年礦工的犧牲。

主持人詢問，關於柯文哲、鄭文燦的事情，是因為開綠燈嗎？賴清德說，民眾稱呼陳定南為陳青天，是年輕一輩的榜樣，但我們都遠不如陳定南。現在他當總統，必須對人民負責，對司法案件不宜對個案表達意見，但不分黨派不問何人，只要違法都查辦勿枉勿縱。司法獨立，行政不宜介入。因此司法預算獨立於行政院預算，讓司法成為社會正義防線。

鄭文燦事件是否有傷害民進黨？賴清德認為，他要求黨公職要做很多事情，但也要謹言慎行，有些事情度不能做。目前檢方在偵辦，還是尊重司法，不會介入。

賴清德直言，民進黨是多少人犧牲奉獻，才有今天。我們這一輩人能擔任黨公職要珍惜，對得起前輩。