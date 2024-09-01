味全龍1日靠著替補上陣的捕手劉時豪在8局下敲出適時二壘安打，以8比7氣走統一獅，系列賽橫掃對手也拿下對戰5連勝，獅隊也讓出全年度戰績第一位置，目前反倒以0.5場勝場差落後中信兄弟。

落後3分的龍隊在3局下趁著獅隊先發投手林詔恩控球突然出現亂流，連續3次四壞球保送形成滿壘，張政禹、吉力吉撈・鞏冠安打助隊追平。6局下再靠4支安打及1次四壞保送攻下3分反倒取得領先。

7局上續投第3局的陳禹勳挨潘傑楷3分炮，又讓比賽回到原點，8局下面對陳韻文，2出局後吉力吉撈靠著選球上壘，劉時豪再補上右外野深遠二壘安打打回致勝分。

總教練葉君璋賽後表示，今天能夠贏球，最關鍵就是每個替補上去的球員都有很好的表現。龍隊3連戰橫掃獅隊，也拿下對戰獅隊5連勝，「之前對他們戰績都滿差的，希望現在還不會太晚，繼續加油。」

龍隊目前在全年度暫居第4，落後排名第3的樂天桃猿有一段差距，想要尋求連霸、闖進季後賽，最簡單的方式就是先取得下半季冠軍，目前龍隊在下半季暫居第3、落後排名第1的兄弟4場勝差。