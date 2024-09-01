疫後旅遊需求強勁，長榮航空何時會有新航點？長榮航空總經理孫嘉明1日首度鬆口，表示區域線能飛的主要航點大致完備，日本得看當地場站人力狀況，決定增班或是復航航點，主要重心還是放在轉機業務，考量供應鏈南移推升轉機需求，東南亞到北美的轉機航線仍是重中之重，優先評估波士頓、華盛頓、達拉斯等北美城市。

桃機統計2023年轉機旅客達625萬人次，創下新高，占年旅客運量17.7％，相較2019年的轉機旅客量成長17.6％；2024年前7月轉機旅客為394萬人次，較2019年同期大幅成長32.3％，占總旅客運量的15％，大宗的是搭乘北美及東南亞航線的轉機客。

對於疫後轉機客增加逾3成，有超過6成的轉機客都是由長榮航空乘載，孫嘉明表示，東南亞可選的轉機城市有東京、首爾、台北（桃園）及香港，相較於其他國家機場都很大，轉機時間拉比較長，桃園機場「小而美」，幾本上轉機不用太花時間，加上東南亞的航班密度夠、不用等半天才能轉往第三地，得以找到優於其他機場定位。

孫嘉明分析，台灣轉機便利性與時間帶上都有優勢，加上政策加持，如美國來台轉機客免安檢，旅客估節省1小時等候時間，希望未來能讓第三地經台灣轉往北美班機也如此，當雙向流程簡化後，更有機會吸引旅客來桃園機場轉機，但同時航點與時間帶的優化還要精進，長榮航空也持續評估增開北美的新航點。

對於同業相繼搶進西雅圖，孫嘉明分析，以長榮航西雅圖載客率約9成，轉機比重高達6、7成來看，明顯高於整個北美市場的3成，等同是亞洲赴美的首站，在這樣的基礎上，長榮航評估飛美的新航點，口袋名單有波士頓、華盛頓、達拉斯，但都還需等新機交付數量比較穩定、有足夠運能後再開航，現階段仍以增密既有航點為主。