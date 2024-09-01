味全龍吉力吉撈・鞏冠在8局下連跑3個壘包後回到本壘得分，在本壘「游泳」慶祝。（味全龍提供）

味全龍1日以8比7氣走統一獅，替補上陣的捕手劉時豪在8局敲出適時二壘打，送回一壘上的吉力吉撈・鞏冠，而吉力吉撈在撲下這寶貴1分後，直接在本壘上「游泳」慶祝，畫面十分逗趣。

7局上陳禹勳挨潘傑楷3分炮後又讓比賽回到原點，8局下2出局後，吉力吉撈靠著選球上壘，劉時豪再補上右外野深遠二壘安打，他連跑3個壘包回到本壘得分。

吉力吉撈表示，劉時豪在打擊時，自己有先看一下對方守備佈陣，「看到球飛過我的頭上就知道要跑了。」一口氣跑3個壘包回來得分，他也在本壘上「游泳」慶祝，「因為我速度沒有很快，既然撲了，就想說來個蛙式。」

吉力吉撈對自己這次跑壘十分滿意，「繞壘做得滿好的，賽前我有問（高）孝儀學長一些跑壘的技巧，他給了我很多建議，這次也正好有發揮出來。」

打出致勝安打的劉時豪則說：「就剛好有打到吉力能跑回來的地方，他也很努力的跑，能打回超前分很開心，雖然自己沒有很常下場，但上去後就是把握機會，相信自己，打一場好球。」