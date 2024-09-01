中華職棒台鋼雄鷹球星吳念庭，在8月31日作客桃園棒球場對戰樂天桃猿時，卻不慎遭到強勁滾地球擊中臉部倒地不起，隨後確定鼻骨、下眼眶骨裂必須開刀。為此，抽到他的「幸運女神」安芝儇相當關注，忍不住祈禱給予祝福。

作為台鋼雄鷹的「幸運女神」安芝儇，再得知吳念庭受傷後，就在個人IG限時動態上放出與吳念庭同框的影片，並附上雙手合十的貼圖寫到，「希望總是笑臉迎人的念庭，可以早日康復！」溫暖的舉動粉絲相當感動。

安芝儇在IG限動放上兩人合影，給予溫暖的祝福。（圖／安芝儇IG）

事實上，在去年12月的中職選秀順位抽籤中，才剛升上一軍舞台的台鋼雄鷹就決定派出安芝儇負責，沒想到6分之1的機率竟然抽到2號，代表獲得2024年選秀會第一輪第二順位指名，最終台鋼如願以償簽下吳念庭，成為熱門話題，從此奠定兩人的緣分。

如今，吳念庭的傷勢相當嚴重，除了鼻骨、下眼眶骨裂，還出現腦震盪的症狀，必須盡快進行手術治療，勢必會影響今年年底的世界12強棒球賽戰力，讓球迷十分擔心，希望透過「幸運女神」安芝儇的祝福，為吳念庭帶來好運。