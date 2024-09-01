美式賣場好市多提供多種大份量生鮮食材，因此吸引不少人定期前往選購。一位網友近日到好市多買雞胸肉後，泡了鹽水後又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一夜，沒想到隔天煎製後仍然無法去除腥味，無奈之下只好上網求救，貼文曝光後引發熱議，許多人指出，蔥、薑、酒就是去腥的基本參神招。

原PO在PTT發文指出，他最近為了減脂在好市多買雞胸肉，也依照過去的飲食習慣，用鹽水浸泡雞胸肉一天，再用醬油、大蒜、黑胡椒等醃製一夜，沒想到煎熟後還是有種雞肉的腥味，由於家中仍有4包雞胸肉，不喜歡蔥、薑的原PO無奈之下只好上網求助，是否有其他清淡調味又能去除雞肉腥味的方法。

對此，許多網友紛紛回應，「加酒，但是那味道不能接受的話真的加什麼都沒辦法。全聯貼體包的雞胸肉味道好很多，價格也比較貴就是了」、「薑蔥只是拿來去腥，沒有要拿來吃，如果去完腥再醃，基本上嚐不出薑蔥味了」、「加米酒，市場買的肉雞也一樣，有這種腥味」、「十三香加下去！」、「去腥三件組：蔥、薑和米酒，你用的基本上沒什麼去腥的功」、「用米酒抓洗，殘液倒掉」。

另外也有不少人建議，可以直接更換雞肉來源，「我覺得好市多的無骨雞腿肉好一點，直接煎＋鹽和黑胡椒也沒太多怪味，你下次買雞腿肉料理看看」、「你要清淡的話，以後建議還是換肉源，因為去腥就是用味道壓味道的做法，其實是互相矛盾」、「真要好吃就市場買，而且也沒比較貴，那種真空包的我覺得都有一個味道在」、「從來不買好市多雞胸」。

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