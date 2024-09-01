台北幻影驚奇用2打3奪下后冠。(ABSOLUTE 3x3提供)

2024 ABSOLUTE 3x3聯盟賽第七回合賽事回到北部，連續四年在淡水河畔進行賽事，本周末比賽在淡水捷運站廣場進行，男子組由彰化夢想家青年隊首度爭冠就封王，女子組則由臺北幻影「2打3」驚奇逆轉奪冠、連5站封后。

聯盟賽自2021年起，連續四年在淡水安排賽事，以觀音山為背景、陽光灑在淡水河畔，黃昏時刻更有有迷人的夕陽映照入球場，成為此站賽事最美麗的景色。周末假期不只有許多特地來觀賽的球迷，也吸引大批人潮駐足觀賽。

男子組賽事這週在新北站賽事出現全新的決賽組合。彰化夢想家青年隊在四強賽擊敗來勢洶洶的臺中黑色閃電，首度晉級冠軍戰；臺北戰馬則是在四強戰與旗津造船者隊拚到延長賽，最後靠著Yann Rakotomalala的絕殺兩分球，以15比13勝出，連續兩站挺進冠軍賽。

由大學生組成的彰化夢想家青年（謝侄豈、張劭安、魏子雲、柯中凱）對上臺北戰馬，魏子雲個人在比賽後段連三顆外線命中、單場攻下10分，連兩天展現火燙手感，率領球隊以15比12拿下勝利，首度爭冠就帶走單站冠軍，魏子雲也拿下此站MVP。

賽後魏子雲以「不可思議」來形容這一站的結果，除了自己手感火燙，他也將這一座冠軍歸功於團隊的合作，「昨天大家向心力就滿好的，大家有一直溝通，今天沒有什麼壓力，面對每一場都用力去打，不管勝負，順順地打，就一路順到冠軍賽了。」

女子組本周賽事更是打出一場又一場扣人心弦賽事，宜蘭艾派瑪國際在四強賽對上新北中華電信世界和平，在最後關頭被王竫婷的關鍵三分打追平比數，讓比賽進入延長賽，但兩隊又鏖戰近10分鐘，打出ABSOLUTE 3x3史上時間最長延長賽，最終由宜蘭艾派瑪國際最終以17比16勝出，辛苦地拿下冠軍戰門票。

女子組冠軍戰連續兩站由臺北幻影對上宜蘭艾派瑪國際，臺北幻影本站僅以徐詩涵、張聿敏及Vivane Adjutor 3名球員參賽，但在比賽最後1分42秒，張聿敏因傷無法上場，徐詩涵及Vivane Adjutor「2打3」扭轉局勢，連續的外線狙擊對手，最終以21比18逆轉勝出，連續5站封后，Vivane Adjutor獲得MVP。

2024聯盟賽在全臺巡迴進行，今年賽季進入尾聲，第八回合賽事將在21、22日前進高雄棧貳庫，也是FIBA 3x3抱川挑戰賽的資格賽，10月初於臺中進行總決賽，歡迎持續鎖定ABSOLUTE官方社群，一起感受ABSOLUTE 3X3聯盟賽的魅力。