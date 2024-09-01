南韓天團BIGBANG是不少人的韓流初心，但近年卻是爭議不斷，粉絲一直苦等不到團體回歸消息。成員之一太陽這兩天在韓國舉行個人演唱會，今（1）日晚間他和大聲一起將久違露面的GD(權志龍)拉上台，三人合體表演，讓不少「V.I.P(粉絲名)」感動淚崩。

太陽接連兩天在首爾舉行演唱會，今日壓軸驚喜，太陽和大聲一起唱著BIGBANG歌曲《WE LIKE 2 PARTY》時，突然邀請觀眾席的GD上台一起合唱。GD有點驚訝又害羞，但最後還是走上舞台，開始帥氣的唱起RAP，太陽和大聲也一起去拉他，三人在舞台上展現絕佳默契，讓台下粉絲沸騰，大聲尖叫。

韓國天團BIGBANG大聲、GD、太陽三人合體。（圖／中時資料照、讀者提供）

演唱會畫面曝光後，在網路上引發熱議，相關影片被瘋狂轉載，立即登上微博熱搜。粉絲紛紛驚喜表示：「還是那個味道，台風一點都沒變」、「原來都過去這麼多年了啊，果然...人只要活得久...」、「7年了啊」、「今夕是何年」、「巨星回歸」、「我爆哭」、「我以為我穿越了」。

據悉，GD在2017推出同名迷你專輯《權志龍》，並舉辦巡迴演唱會之後，就鮮少出現在螢光幕前。至今相隔近7年，BIGBANG經歷團員涉案、退隊等風波。雖然GD依舊活耀於時尚產業，但卻許久沒有發行新歌或登台演出，因此再次看到舞台上的權志龍，讓不少粉絲相當驚喜。