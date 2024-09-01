充電10分鐘續航1000公里，中國固態電池電車量產

中國大陸最知名的電池製造商寧德時代董事長曾毓群表示，全固態電池關鍵在於材料和化學體系，如果用技術與製造成熟度1-9作為評價體系，寧德時代全固態電池研發目前處於4的水準。

隨著電動車與減碳趨勢的推動下，固態電池成為源能與運輸界的聖杯，是各個科技業與製造業大國競爭的主要標的之一，而中國也是在這個賽道上極受矚目的參與者。

據《快科技》報導說，寧德時代董事長曾毓群在9月1日開幕的2024世界動力電池大會上指出，全固態電池關鍵在於材料和化學體系，最難的是介面問題，即顆粒與顆粒間的離子傳輸。若用技術和製造成熟度1-9作為評價體系，寧德時代的全固態電池研發目前處於4的水準。

報導表示，不久前寧德時代在網路互動平台表示，公司在全固態電池上持續堅定投入，技術處於行業領先水準，2027年有望實現小批量生產。

據了解，固態電池有3條技術路線，即氧化物路線、硫化物路線及聚合物路線。目前，固態電池還有很多基本的科學問題待解決，如大多數固態電解質中的離子擴散速率與液態電解質存在數量級差異、固固介面難以始終保持良好接觸等，在突破這些科技問題後，還會遇到產業化的問題。

曾毓群認為，動力電池行業必須邁進高標準發展階段，「高安全性」是行業可持續發展的生命線。就動力電池起火等問題，他認為，現在市場上一些動力電池的安全係數「遠遠不夠」。

他呼籲要建立「絕對的」安全標準紅線，「競爭先放在一邊，把消費者安全的標準放在前面」。