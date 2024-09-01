第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（贛台會）日前召開，並舉辦電子資訊產業對接會。大陸全國台企聯副會長、東莞台協會長陳宏欽表示，江西的電子資訊產業發展迅速產業鏈完善，東莞作為全球知名的電子資訊產業基地，又是台商在陸主要聚集地，擁有成熟的製造業體系和豐富的市場資源，希望贛台兩地的電子資訊產業能夠進一步加強合作。

電電公會駐大陸副首席代表，英業達北京總經理邱全成表示，江西已成為兩岸電子資訊產業的重要承載地，電電公會期待與江西在電子資訊、數位經濟領域展開更廣泛深入的合作，「將繼續加強與江西相關地區的產業對接，促進人才交流培訓，共同探索新一代電子資訊、工業網路、人工智慧等新技術的應用產品，推動兩地企業在智慧製造等領域的合作方案落地。」

陳宏欽表示，期待通過這次對接會，進一步加深贛台雙方在技術研究、生產製造、市場開拓等方面合作，共同打造具競爭力的電子資訊產業鏈，實現互利共贏。

此外，與會的工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯贛州智慧製造園區是工業富聯目前在大陸投資最大、建設最新、數位化智慧化程度最高的園區，也是踐行「深耕大陸」戰略的新里程碑。在電子資訊產業裡面，大陸擁有全球最先進的自動化技術，不僅提升生產效率，也讓工業富聯成長茁壯。