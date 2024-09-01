AI霸主輝達由於財測未達市場高標，近來股價重挫。而有著「陸版輝達」之稱的重慶晶片大廠「象帝先」更面臨重大營運困境，傳出資金耗盡、宣布解散的消息。400多名員工全數瞬間失業，更有員工出面抗議，指出公司已拖欠薪資2個月。

據新浪科技、鈦媒體等陸媒報導，業界消息透露，曾估值達150億元人民幣（約新台幣686億元）的GPU（圖形處理器）企業「象帝先」已在8月30日召開全員會議，宣布公司正式解散，全部員工終止勞動合同。

公開資料顯示，象帝先成立於2020年9月，是一家高效能通用/專用處理器晶片設計企業。公司總部註冊在重慶，已在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地設立了研發中心。公司董事長、首席執行官唐志敏同時也是中國科學院計算技術研究所主任研究員、計算機科學技術名詞審定委員會副主任。

象帝先作為大陸國產新興GPU廠商，還因此曾被稱為「陸版輝達」。今年4月榮獲2024年度重慶市「獨角獸企業」稱號。

目前象帝先已推出了「天鈞一號」與「天鈞二號」2款GPU產品，但似乎並未獲得大客戶的採用。知情人士透露，在8月30日的內部會議上，公司宣布暫停營運，高層會繼續融資，有錢了再給員工結算，「欠薪會記在帳上」。至於具體執行方案則並未透露。

新浪科技曾致電象帝先官網等管道求證，但公司對外溝通管道全部斷聯。公司董事成員在接通電話後，則是迅速掛斷，並把媒體記者拉入黑名單。

消息人士指出，該公司已積欠員工2個月的薪資，推測可能是融資資金已耗盡，研發產品卻乏人問津。同時，大陸半導體投資正處於低潮期，導致無人願意投資或併購，最終只能選擇解散。