銀行業前七月稅前賺3,574億元，創史上同期新高，年增356億元或11％，已賺去年全年獲利的7成，預估8月累積獲利有機會破4,000億元大關。前七月最大貢獻來自於本銀賺破3,000億元，來到3,285億元，也創同期新高，年增350億元或12％，除受惠於金融市場表現佳挹注財管手續費，同時海外旅遊潮也帶動簽帳手續費收入大增，股市上攻也讓投資及其他淨收益大增。

銀行業中前七月獲利動能最強勁的則是外銀，前七月賺破百億元，來到119億元，年增16％；不過，儲匯的獲利卻持續出現衰退，前七月僅賺57億元，年減18億元或24％，銀行局分析，因儲匯多是吸收存款，沒有做放款，目前市場利率上升，導致利息支出增加，資金成本大增所致。

保險業前七月也賺破3,000億元，稅前來到3,186億元，年增近1.5倍。受惠於股市大漲、新台幣前七月連續貶值，壽險業獲利動能強勁，前七月大賺3,005億元、年增1.4倍，主要就來自壽險的淨投資利益年增2,076億元所帶動。

產險業完全擺脫防疫險的衝擊，今年獲利重回正軌，前七月稅前賺181億元，較去年同期的64億元，年增1.8倍之多，保險局表示，產險業今年前七月不管是業務承保損益或投資損益，皆較去年同期增加，各增加96億元、29億元。

台股上漲也拉升證期三業獲利動能，前七月稅前賺934億元，年增302億元或48％，估8月有望賺破千億大關。前七月以券商獲利最強勁、賺743億元、年增51％，主要是股市成交值較去年同期增加，帶動經紀手續費增，台股漲也讓自營業務收入增加；投信則因基金管理資產規模上升，經理費收入增，前七月賺138億元、年增44％；期貨因經紀手續費收入增，與客戶保證金存在銀行的利息收入增，稅前賺53億元，也年增24％。