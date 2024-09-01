日本星達拓娛樂（前傑尼斯）旗下男團Travis Japan首度舉辦世界巡演「Travis Japan World Tour 2024 Road to A，台北場將於9月3、4日開唱，今（1日）搭機來台，不過遇到颱風氣流影響，延誤了近6小時才順利抵達，成員們除了在機場補眠和吃飯外，川島如惠留還不忘抽空唸書惡補，「明年為了讓粉絲能更方便參加，想要親自組織世巡的行程，所以正在準備考取綜合旅行業務資格管理的證照，因為10月有考試，希望可以親自做旅遊的行程規劃」。

日前Travis Japan在IG分享跳Energy著名的「16蹲」影片，吸引超過5萬人點讚，被讚是最猛、最整齊的16蹲，宮近海斗分享「這次世巡去了很多地區，希望能夠在社群找當地熟知的歌曲，讓大家更認識我們，以及與粉絲建立更好的關係，所以看到〈星期五晚上〉就決定試試看」，吉澤閑也搞笑自爆「其實我躲在後面，沒有完整做完，大家在看川島如惠留後空翻的時候，我只做了14下」，不過昨天現場再次挑戰後有成功，但被問到是否有機會挑戰32蹲？成員紛紛搖頭說「辦不到」。

Travis Japan班機延誤近6個小時才抵台。（大鴻藝術BIG ART提供）

他們上月22日剛為快閃店活動炫風來台，幾乎把台灣當作自家廚房跑，中村海人難忘當時有去了寧夏夜市品嚐地瓜球、大腸包小腸、西瓜汁、古早味蛋糕等美食，有懼高症的他，還上了台北101觀景台，但他強調「不是101的問題，但我有盡量不要接近窗口往下看」，也說，有看到台北大巨蛋，希望以後有機會在那開唱，並稱，等自己克服懼高症後，想再挑戰上去一次。

此外，中村海人也秀出一大串中文提前向台灣粉絲喊話：「你們都好嗎？一定不要忘記我們，要來我家烤肉嗎？」更期許在演唱會前中文可以練得更好。最後，近日為戲劇作品瘦了10公斤的松田元太也不忘催票「腹肌的部分請來演唱會親眼確認看看」，以及不少粉絲耳熟能詳的歌曲都有重新編舞，「我們自己也要非常享受這場世界巡迴，所以在排練的時候花了非常多的時間練唱練舞，如果真的要講什麼看點的話，我很想說全部」。

「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」台北場將於9月3、4日連續2天在新莊Zepp New Taipei登場舉行，目前尚有零星票券，可上遠大售票系統購買。