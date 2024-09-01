總統賴清德上任後今晚接受媒體專訪，其中台灣的電力供應及能源問題，備受矚目。賴清德強調，他上任後穩定供電是重中之重， 至於核能，希望利用氣候變遷平台，不論是舊的核電廠延役或新的核能開發，都能拿出核實的數據及資訊討論，經由社會對話，就法制、核安、及核廢料問題集思廣益，探討未來台灣是否要繼續運用核能。

年代《雅琴看世界》主持人追問賴清德，講過很多次說「非核家園」不是民進黨的神主牌，但是大家說是否賴總統有些轉向，可以接受核能，還是你能接受的就是所謂的新核能，不要那麼多污染的、比較小的新核能？

賴清德說，能源的問題要感謝蔡總統，她做了第一次能源轉型，我們才有10％到 12％左右的綠電，否則以前沒有。特別是法律規定核三廠 2 號機在明年年中時就要停機了，我們核電廠年限通常都是40 年，蔡總統推動第一次能源轉型，極力地去發展綠電，核電廠年限到了才有辦法因應。

賴清德表示，他第一個任務就是穩定供電是最重要的重中之重。第二個是發展多元綠電，除了現在的風力發電、太陽能發電，也要去強調地熱發電、小水力發電、還有氫能源發電，甚至於是先進的科技的發電，我們都要去推動，但要成為AI智慧之島 AI 或台積電要用很多電，這些台電都有去估算，在總統府成立氣候變遷對策委員會，第一次談到的能源， 2030 年之前穩定供電是沒有問題。至於2030年之後，他說，還陸續在做在建置像四接的天然氣電廠，要順利推動。

至於如果可能用核能，條件是什麼？賴清德說，不管是新的能源或是原來舊的核電廠新的核能，都要經過社會對話來解決安全、核廢料、還有法制問題，才有辦法來進行。而且要建立一個平台，讓正確的資訊在這個平台裡面來討論，否則擁核者跟反核者一定吵不完，任何一方都對對方所提出來的數據有疑問，不妨有一個平台，資訊核實、數據核實，大家在這個正確資訊基礎上，大家共同來討論。

他說，經由社會對話來解決法治的問題，因為現在核電廠是不能延役，除非修法，我們要去解決法制的問題，還有核安全的問題，還有核廢料的問題，大家不妨集思廣益探討，未來台灣是否要繼續運用核能。