聯合公民引用追蹤競選財務和遊說的非營利組織OpenSecrets資料，指今年來包含幣圈和企業等商界，為影響11月大選而捐出逾2.74億美元政治獻金。

其中幣圈的獻金為1億1,920萬美元，低於企業界1億5,490萬美元，但跟2020年大選時相比，幣圈的獻金是呈暴增局面。當年幣圈金額僅520萬美元。企業上次大選為1億零620萬美元，跟今年金額差距沒幣圈那麼大。

今年來幣圈給具影響力而對加密幣友善的政治行動委員會（PAC）投入的政治獻金，主要來自美國最大加密貨幣交易所Coinbase的逾5,000萬美元，和區塊鏈支付商瑞波（Ripple）的4,900萬美元。

聯合公民研究部經理克雷普爾（Rick Claypool）指今年來幣圈最大金主是Coinbase和瑞波，兩者合計約9,900萬美元，要在今年大選裡取得影響力。

比特幣是市值最大加密幣，今年初飆漲主因是主管機關批准多檔現貨比特幣ETF上市，加上挖礦獎勵減半機制，讓比特幣3月中每枚逼近7.4萬美元創新高。

雖然其後來大幅拉回，但有望重返白宮的川普宣布接受比特幣做政治獻金，並釋出親幣圈立場，刺激比特幣從7月初約5.6萬美元，狂飆至月底約6.8萬美元。

政策對加密幣影響極大，因此幣圈在這次大選不斷投入政治獻金以增加影響力。聯合公民5月初報告指年初以來幣圈獻金累計1億美元，最新報告顯示已逼近1.2億美元。

加密幣價格上漲而刺激交易量，對Coinbase和瑞波業務絕對有利而成幣圈最大金主。

瑞波總裁Monica Long認為美國的加密幣法規正落後其他國家，削弱美國加密幣產業在世界上的競爭力。

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）指金錢會產生重大影響，是好是壞要視乎制度如何運作。