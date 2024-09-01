韓國啦啦隊女神李雅英，憑藉甜美外型與充滿仙氣的氣質，輕鬆地在台灣擁有超高人氣，近期還被球迷譽為是「勝利女神」，勝率高達8成。怎料，富邦悍將今（1日）吞下一波4連敗，也讓李雅英不忍發聲來安慰球迷們。

在今日新莊棒球場的比賽結束後，富邦悍將確定吞下近期4連敗，特別是九局上半沒辦法守住勝利，遭到中信兄弟逆轉比數，再次讓球隊陷入低迷狀態。

為此，連續兩天都輸球的李雅英，終於親自發文寫下心情，「沒關係，只要我們都加油，就會更好的！加油！」並透露自己很想聽到球隊勝利時的MVP之舞。此外，她也公布福利，「我9月份幾乎會在台灣！」

頂著連續兩天的高溫，李雅英賣力地陪伴球迷應援。（圖／IG@yyyoungggggg）

有了李雅英的安慰後，球迷似乎都充滿了力量，紛紛直呼：「你的笑容就是最好的安慰」、「歡迎在台灣過妳第一個中秋節」、「太好了希望還會有公開活動」、「現在進場真的是因為有雅英了」、「重點：九月份幾乎都在台灣」、「還好有雅英，讓輸球不會那麼難過。」