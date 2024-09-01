陸媒報導，隨著蘋果公司即將在9月10日發佈新款iPhone 16，其供應商們已進入緊張的最後衝刺階段，日以繼夜地趕工，以確保新產品的順利上市。目前鄭州富士康招募中心排起長隊，廠方提出較高時薪與返費獎勵，但廠內人員仍抱怨：「缺人，累，加班」。

《快科技》報導，在鄭州的富士康招募中心外，等待面試的工人排起了長隊，招聘仲介們也在積極招工，提出了高達27元人民幣（合台幣115元）的時薪以及8500元（合台幣36336元）的返費獎勵（工作滿足約定工期的額外獎勵金）。

據此前鄭州富士康的招聘公眾號發佈的公告顯示，今年返費工做滿3個月最多能拿到2.25萬元（合台幣9.6萬元），而高價小時工月做滿280小時，最高能拿到7840元（合台幣33514元）。

在鄭州富士康工作超過10年的線長表示，他們最近最直觀的感受就是「缺人，大量缺人」，多家供應商的一線員工也證實，今年工廠的整體招工人數已經超過了去年。一般廠內員工們普遍提到的則是：「缺人、累、加班」。

報導說，蘋果公司對iPhone 16系列的出貨量預期非常樂觀，預計可能達到9000萬台，比去年同期提高了10%以上。