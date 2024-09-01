賴清德總統1日接受電視專訪，對於蔡英文總統過去的努力表達感謝之意，認為目前台灣持續受到蔡英文過去努力成果的影響，也承諾「我們會繼續努力的！」

賴清德總統1日接受電視專訪，主持人提到，美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）稱讚賴是膽識過人、展現保護台灣人民的勇氣跟決心，印象讚不絕口。

賴清德謙虛說，她過獎了。因為基本上她是一個國際級的政治人物，也參與過共和黨總統候選人的初選，又擔任過美國派在聯合國的大使，所以視野是全球性的。「她跟我見面」，基本上就是談過去從蔡總統到現在8 年來台灣奮鬥的方向，還有國人共同努力的成果。「基本上她肯定我」，也等於是在肯定蔡總統，更是肯定全國人民共同努力的成果。

賴清德坦言，因為台灣的處境艱難，都是一棒接一棒、每一個人努力、辛勤耕耘的成果。它是一個累積，從來都不是一蹴可幾或是從無到有。

主持人問，要不要向蔡英文總統說幾句話？賴清德則是祝蔡總統生日快樂，因為她生日快到了！謝謝蔡總統的努力，「你打下的成果」，目前台灣持續受到蔡英文過去努力的成果的影響。「我們會繼續努力的，我們會繼續努力，在你的成果上面，讓台灣能夠更有信心，更穩健的走的更遠！」