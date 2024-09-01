瑞士聯邦委員會完成新能源戰略規劃，「漸近廢核」的法令被廢除，而是將核電廠視為珍貴資產，不可輕言廢止。目前瑞士有4座核能機組，發電量佔到全國用電量的三分之一。根據新法，它們都有無限制的營運許可權，只要確定安全，就可以繼續運作。

世界核能新聞(WNN)報導， 2011 年 3 月，日本福島第一核電廠發生事故，影響了瑞士能源政策。核事故的兩個月後，瑞士聯邦委員會制定的《能源戰略2050》呼籲逐步退出核能，期望擴大再生能源和水力發電的使用，以達到環保與能源的雙重目標。但是該法也提到，化石燃料和電力進口將作為臨時措施，使得瑞士的碳排量反而增加。

如今一切都變了，原本要廢止的核能，成為最受歡迎的能源，不但不可以廢除，還計畫要增進新機組。聯邦委員會指出，「近年來，電力市場和能源政策的情況發生了根本性變化，所以舊的戰略已經不合時宜。原因如下：氣候目標和電力需求；燃氣發電廠不再是一種選擇，這又涉及到地緣政治的不確定性。」

同時，今年 3 月 19 日，聯邦民眾倡議「時刻為每個人提供電力（不可停電）」獲得通過。現在聯邦憲法規定，必須始終保證電力供應，聯邦政府應為此確定必要的責任。

此外，電力生產必須符合「環境與氣候友善」，所有氣候友善發電類型，都應該被允許，將意味著聯邦政府和各州之間重新劃分能源任務，並取消舊戰略提到的新核電廠禁令。

聯邦委員會表示:「如果核電廠在某個時候關閉，損失的電力將不得不由其他電廠的供電來彌補。然而，目前尚不清楚再生能源的擴張，是否足以彌補核電停機的電力損失。」

「為了負責任地規劃電力供應安全，聯邦委員會正在努力實現技術開放。現有的核電廠禁止令，顯然與穩定供電、環境與氣候友善的目標不相容；而且拆除核電廠的複雜性，又帶來新的技術風險。瑞士聯邦憲法已經規定了廣泛的能源供應。此，解禁新建核電廠並不需要修憲，立法層面的調整就足夠了。」

瑞屸能源部長羅斯蒂(Albert Rosti)在新聞發布會上表示：「我們並不是說十年內將會有一座新發電廠。但我們有責任進行前期的立法鋪墊，為所有可能的技術敞開大門。如果現在不啟動這項進程，也許20年後就太晚了。」

瑞士核子論壇主席漢斯-烏爾里希·比格勒 (Hans-Ulrich Bigler) 表示：「早就應該解除新核電的禁令，這為瑞士在供應安全電力和氣候保護方面，提供了更多迴旋餘地。」