樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」團長壯壯，擁有甜美臉蛋及火辣身材被網友封為「人間水蜜桃」，今年進軍南韓足球啦啦隊時，也受到不少韓國粉絲喜愛。時常在社群分享生活的她，近日也曬出應援工作照，沒想到一轉身竟重現歐美蜜桃臀，立刻掀起粉絲暴動。

壯壯30日在社群曬出「樂天韓國趴」的美照，只見她頂著招牌短髮，穿著主題日限定制服及全白熱褲，在場邊高舉右手擺出敬禮的的姿勢，微仰角的鏡頭凸顯她一雙纖細美腿，臉上掛著甜美笑容，搭配球場耀眼的場燈，彷彿壯壯正散發出一道道女神光芒。

壯壯重現「人間蜜桃臀」掀粉暴動。（圖／IG@ula_shen_）

壯壯重現「人間蜜桃臀」掀粉暴動。（圖／IG@ula_shen_）

不僅如此，她一轉身還對著鏡頭秀出性感美臀，凹凸有致的身材曲線，以及完美比例的屁股蛋，讓人看了鼻血直流。照片曝光後，至今已吸引1.3萬狂讚，並紛紛留言，「這屁股蛋也太渾圓了吧！根本是用圓規畫出來的，好猛」、「啪，沒了，全都沒了」、「犯規…」、「看到了壯壯這種性感臀圍，真是讚」。

壯壯自《國光幫幫忙》出道後，就在許多球隊擔任啦啦隊，現在除了是樂天桃猿應援團團長，也是南韓水原足球啦啦隊的外援成員，在台灣、韓國都圈粉無數，IG更累積89.7萬粉絲追蹤，是台灣相當高人氣的啦啦隊員之一。