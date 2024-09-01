2024年臺灣文博會今（1）日落幕，經臺南市政府統計，包含文博會主展場大臺南會展中心、臺南市321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區等展區，總參觀人次62萬，商展總交易金額12億元、年增8％，觀展專業人士及買家逾1.5萬人次。

今年文博會與文策院合作，展會期間逾70位國際買家及30位專業人士參與，包括日本角色授權協會、韓國文化內容授權協會、馬來西亞創意知識產權協會、泰國IP出版業者等；另新加坡IP行銷參展廠商讚揚臺灣開放成熟的文創環境，香港IP代理商表示更了解臺灣文創品牌及IP市場。

首兩日專業人士媒合場次破600場，舉辦逾超700場業務媒合，包含6場IP授權及文創品牌主題媒合，一對一海內外買家媒合逾500場。

文化部長李遠表示，這次文博會展示臺南文化魅力，以及臺灣文化創意能量。2025年臺灣文博會將重返臺北，預定8月7日至13日在南港展覽館展出。