總統賴清德上任一百天，立院三黨不過半，上會期出現很多亂象，未來是否可能尋求和在野黨合作？賴清德表示，為了要讓政策 或者法案推動順利，民進黨立法院黨團 尋求在野黨立法委員的支持，這本來就應該的。

立法院三黨不過半，上會期又是打架，又是藍白合，有人說賴清德會是弱勢總統，主持人追問他對這種看法如何？

賴清德表示，為了要讓政策 或者法案推動順利，民進黨立法院黨團 尋求在野黨立法委員的支持，這本來就應該的。我們總是希望法案能夠過，預算能夠過，特別是下一個會期，有四大預算，四大人事同意權。

他說，現在立法院當家的是國民黨跟民眾黨 我們也希望民眾黨跟國民黨在立法院當家的狀況下，也能考量到 國家社會發展的各種需要。上會期他們通過所謂民主改革法案，也有人說「擴權法案」，提出釋憲後，現在已凍結了，馬上釋憲結果可能10 月11月會出來。

至於到立法院進行國情咨文的部分，最主要就是如果即問即答，就是一個違憲，但有些在野黨就說當時在選舉時候說，願意到立法院，現在為什麼不願意？賴清德回應表示，他當時說明的是，只要合憲合法 ，他很樂意到立法院做國情報告，到目前為止沒有改變。但因立委職權行使法修了，有違憲之虞，現在總統府也提出釋憲，大法官也先暫時處分，不妨等釋憲結束後，看法律狀態怎麼樣再來進行，到國會人民的最高殿堂向國人報告的意願並沒有改變。