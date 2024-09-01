對於許多人來說，擁有高薪與富足的生活是一生追求的目標。一位在科技業工作的網友卻表示，儘管年薪已達150萬元，他還是很無感，因為在台灣目前的消費水平與生活方式下，高低薪資所能享受的服務和生活品質差異並不大。

有網友在Dcard上以「薪水超過150萬後很無感」為標題發文，透露他之前曾聽說年收入200萬與2000萬的生活差異，僅在於房屋和車輛的不同。他認為，以台灣的日常開銷和生活水準而言，薪資的高低與享受的服務、品質並沒有顯著差別。

據他的觀察，身邊的工程師普遍將錢花費在重機、相機與聲色場所上。他直言，台灣市場規模較小，導致許多消費活動品質不佳且價格昂貴，「例如：國旅」。然而在日本，市場上提供許多高品質、高檔服務，例如旅遊和嗜好類等，因此收入和生活品質的差異便十分明顯。

對於原PO的感嘆，許多網友都表示認同，「我超過150萬了，還是很難過啊，而且我還還完房貸了，在科技業工程師裡面算是PR35了吧，光養小孩就讓你直接赤貧」、「真的沒差，相信我，吃粥會飽，吃龍蝦也會飽，差別只是花在哪而已」、「你講的概念是真的，但依照現在的物價，日常生活的頂點不應該是150萬，至少也是300萬」、「今年年收200萬，買不起車，只住得起台北七坪大的套房」。

不過也有網友認為，「不買車房，年薪100萬也很夠了」、「買房買車會有感，吃大餐確實無感，帶女友吃一餐2萬不用猶豫，反正一個月也才吃一次，而且平時都吃公司，根本無法出去消費呀」、「不會啊，我從300萬到500萬還是很有感，房子越買越快，房租越收越多」、「明明差很多..講沒差的應該是沒體驗過賺的錢短時間大幅度提升的感覺吧」。