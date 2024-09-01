女星迪麗熱巴演出 《克拉戀人》、《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等多部知名電視劇，站穩「陸劇女神」寶座。日前新劇剛殺青就接連投入另一部新劇《慕胥辭》拍攝，和男星陳飛宇搭檔。怎料，日前陳飛宇造型曝光，被網友發現疑似是穿2年前陳曉穿過的戲服，遭到網友批評「太寒酸了」。

迪麗熱巴馬不停蹄接連趕拍新戲《慕胥辭》，但合作男星陳飛宇去年卻爆出床照外流，疑似睡粉絲爭議，形象重挫。除此之外，近日又爆出劇中陳飛宇服裝疑似是穿2年前電視劇《夢華錄》裡陳曉穿過的同一件衣服。網友發揮柯南精神，將衣服面料、花紋、腰帶等諸多細節進行比對，發現幾乎一模一樣。

網友質疑陳飛宇(右)新劇戲服是穿陳曉(左)2年前舊戲服。(圖／翻攝自小紅書)

差別在於，陳曉那件看起來是新的，陳飛宇這件則是舊的，並且明顯不合身，而且腰帶還掉漆。不少網友看到批評表示：「根本不合身，腰帶掉漆、頭套開膠，這是一個s+劇組男主應有的待遇嗎？」、「開機第一天就穿別人幾年前舊衣服，衣服掉色褶皺嚴重，腰帶都生鏽了，把陳飛宇塞到小兩號的衣服裡那能好看嗎？」、「也太寒酸了吧」。

網友比對兩件衣服細節。(圖／翻攝自小紅書)

據悉，《慕胥辭》改編自晉江小說《白日提燈》，劇情講述最強女鬼王「賀思慕」(迪麗熱巴飾)和身世成謎的少將軍「段胥」(陳飛宇飾)兩人互通五感，命理相連，一起守護人間的故事。