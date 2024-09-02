總統賴清德就職一百天，接受《雅琴看世界》專訪，談及「八二三砲戰」與登上《時代雜誌》封面，並針對兩岸及對中政策直球回應。特別是在八二三砲戰勝利66周年，賴清德提及「台灣必須要團結」，他說，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人，或哪一個政黨。中華民國跟中華人民共和國，本來就互不隸屬，而且中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯。

賴清德回憶，到金門參加八二三砲戰紀念活動的時候，看到眷屬來自全台灣參與，特別有感而發。參與的軍民有來自苗栗、屏東、新北等各縣市，因此這一場八二三的砲戰，是全台灣軍民共同合作，所打下來的戰果。「所以我們現在，台灣最重要的事情，也是要團結，共同抵抗中國的侵略。」

主持人也問及，今年六月賴清德接受《時代雜誌》專訪。賴清德強調，中國要攻打台灣，不是因為哪一個人，或哪一個政黨，中國侵略台灣的目的，就是想要改變以規則為基礎的世界秩序。賴清德強調，「我們當然希望，兩岸能夠和平發展，和平是最高的原則，也是人民追求的價值，政府有責任確保台海的和平穩定，方法要對，而且要有尊嚴。」他重申，「中華民國台灣的前途，由 2300 萬人來決定，這個就是台灣社會的共識，在這種共識之下，去推動『和平四大支柱行動方案』。」

黨政人士說，賴清德於上任後，已經在多個重要場合，多次強調「四個堅持」以及「和平四大支柱行動方案」，並於今年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）會議時，首度提出「民主保護傘」的概念，強調「台灣會盡一切力量，撐起民主保護傘，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅」。賴清德上任後，也與副總統蕭美琴，接待來自美國、日本、歐洲等世界各國的外賓。520上任到現在，也有超過40位日本國會議員接連來訪，展現民主台灣與世界同行的決心。