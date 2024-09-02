民眾黨主席柯文哲被控涉嫌京華城弊案，檢方向法院聲請羈押。外傳如果檢方沒提出相對的證據，柯文哲拒絕交保。民眾黨中央委員江和樹透露，柯文哲認為如果要交保，不要幫他交保，他沒犯罪，為什麼要交保？

主持人錢怡君1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲拒絕交保，因為他沒有罪，他坦蕩蕩，這個訊息是他透露出來的嗎？江和樹回應表示，民眾黨開中央委員會，大家都有個共識，柯文哲的想法很簡單，他不會去拿不屬於他的錢，還是收賄。他生活也很簡單，搞不好爌肉飯吃一吃就飽了，這也就是為什麼小草對他會這麼感動，因此，到底向誰拿錢這個才是重點。

江和樹覺得，柯文哲不知道外面有那麼多人，如果真的知道外面有那麼多人，以他的個性是希望速決，有什麼證據一次趕快出來，他要對質。如果他知道外面有這麼多人，他會叫這些人回去。他是個人的問題，自己該去面對，跟黨沒有關係。

江和樹更透露，柯文哲認為，如果要交保的時候，不要幫他交保，他沒有犯罪，為什麼要交保？如果認定他的金流有問題，就去查誰拿錢給他，就讓他一刀斃命。

★未經判決確定，應推定為無罪。