矢板明夫批評民眾黨雙標世界罕見。（取自方恩格臉書）

民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內捲入京華城弊案，日籍媒體人矢板明夫批評民眾黨是全球罕見的雙標政黨。對此，國際政治觀察家方恩格律師質疑矢板明夫，真的罕見嗎？難道貴國執政的自民黨很清白嗎？

民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內捲入京華城弊案，31日被依涉嫌圖利、收賄，遭北檢聲押禁見。民眾黨隨後發出聲明強烈譴責檢方；日籍媒體人矢板明夫表示，看了該聲明讓他十分驚訝，並直言民眾黨是全球罕見的雙標政黨。

矢板明夫31日深夜於臉書指出，這類案件若發生於日本，犯罪嫌疑人所屬政黨為尊重司法，通常會先和犯罪嫌疑人切割，例如若有政治人物涉貪被收押，通常會先遭政黨停權，等司法證明無罪後，再將其黨員權利恢復。但是，民眾黨的聲明卻主動把該黨和柯文哲綁在一起。

矢板明夫稱，自己人被收押時，就暴跳如雷批評司法不公，別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論，「如此雙重標準的政黨，世界罕見。」

對此，國際政治觀察家方恩格律師質疑矢板明夫，難道貴國執政的自民黨很清白嗎？方恩格並且貼出日本首相自民黨的岸田文雄的新聞，因為黨內政治獻金等問題，導致了民眾對政治的不信任，岸田文雄宣布不會參加下月舉行的自民黨總裁選舉。這意味着新總裁上任後，岸田文雄將會離開首相職位。

根據《Yahoo》報導，自民黨黨內的「安倍派」、「二階派」、「岸田派」等派系，未將鉅額款項記載在政治獻金的收支報告中。據了解，未記入政治資金收支報告的有 85 人，總額高達 5.8 億日圓，使岸田內閣的民調支持率剩下 31%。

因此，方恩格看到矢板明夫批評民眾黨是「如此雙重標準的政黨，世界罕見」後，也反嗆矢板明夫，難道貴國執政的自民黨很清白嗎？