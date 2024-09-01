英特爾8月初發布了堪稱「災難級」的財報後，就連2年前才加入公司「復興大計」的半導體業界大老陳立武隨後也決定退出董事會，引來諸多揣測。儘管不少人猜測陳立武是看衰英特爾前景「不想再玩」，但天風國際分析師郭明錤卻提出了不同看法。

根據英特爾提交的文件顯示，陳立武在8月19日通知董事會這個決定，且這項請辭案立即生效。陳立武在聲明中表示，辭去英特爾董事職務是因為「太佔用時間」，「這是個人決定，我需要重新調整各種承諾的優先順序，而我仍然支持英特爾以及其重要的工作」。

但路透社先前報導指出，消息人士透露，陳立武突然辭職，是因為他對公司龐大的員工規模、規避風險的官僚文化與落後的人工智慧策略感到沮喪。

但郭明錤在社群平台X上發文表示，依據他的了解，陳立武辭去英特爾董事會職務的主要原因之一是要加入分拆委員會，以確保能夠以客觀中立的立場，協助英特爾規劃將晶片設計與晶圓代工業務分拆。

郭明錤還進一步指出，一直以來都有傳聞英特爾有可能將晶片設計與晶圓代工業務拆分，儘管目前尚未確定，但現在確實是英特爾距離分拆最近的時候。