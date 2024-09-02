蒙古中心扶助戶成長至3400戶、1萬1000餘人。（林良齊攝）

蒙古中心扶助戶成長至3400戶、1萬1000餘人。（林良齊攝）

家扶基金會蒙古中心已成立20年！蒙古中心扶助戶成長至3400戶、1萬1000餘人，其中不乏有家庭自立，育有6名孩子的恩赫台婉奧運達日接受家扶協助已經4年，每月僅靠200萬蒙圖（約台幣2萬元）收入維持生活，但扣除必要花費後已所剩無幾，但其中一個孩子卻已獲得蒙古的「總統獎學金」，準備赴德國就讀，正是因為家扶提供教育協助，「如果沒有家扶不知道他會怎樣」。

台灣彰化圓夢行善團、彰工慈善會、15-16會長聯誼會、彰化縣富偉國際獅子會與家扶基金會蒙古分務所合辦「2024水資源支持計畫」，捐贈超過新台幣450萬元予蒙古政府及家扶基金會蒙古分事務所29蒙古包、供水站及供水車等興建工程。（林良齊攝）

曾受家扶基金會扶助6年的Nyamdavaa Narantuya，大學就讀社會與社工系後，目前擔任育幼院社工，她回憶，媽媽靠做小生意獨立撫養4名子女長大，但收入不穩定，甚至還會斷炊，「很多時候家裡沒有肉，只剩下麵粉做成的餅配茶」，遇到冬天時還只能拖著沉重的水桶回家，接受家扶協助後改善家中生活，也透過大專獎學金減輕學費負擔，她說，難以想像台灣人明明不知道蒙古的情況，卻仍提供定期幫助。

也曾受家扶扶助6年的Davaasuren Munkhzaya則為隔代教養，小時候僅靠外祖母退休金維生，但難以支應生活所需，家扶協助後讓她心無旁鶩的唸書，她說，難以想像認養她的台灣人僅僅是一般人，感謝捐款人的協助讓她能夠不斷學習、獨立生活。

受家扶基金會扶助10年的Batmunkh Bayanjargal家裡有7個孩子，光伙食費就占了收入的70％，她說，目前有一位孩子因患有疾病，9歲的他體重卻僅有21公斤，家扶基金會因而提供營養改善方案，包括肉、蔬菜、牛奶等，也請專業老師指導如何烹飪。

住進家扶村的單親媽媽多日哲巴特爾奧特更其木格家中育有2子，她回憶，離異後住進親友家中，但蒙古包中卻擠進13人，且還有人有酗酒習慣，後來才住進家扶村， 希望能夠在家扶村準備好未來所需的錢，讓孩子能夠無憂的接受教育。

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