資深藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐（孫健豪）先前擔任真人秀《拳願之星》評審，卻和另一名評審「台中燒打雞」韓森起衝突，引發爭議。之後傳出兩人將開打一決勝負，但又傳出因有「長輩」介入而告吹。如今又傳出孫安佐拳賽最新對手身分曝光，將對戰AV男優阿龍。

孫安佐日前在《拳願之星》擔任評審時，出手掐住韓森脖子，被對方怒甩一巴掌，第一時間傳出是為比賽做宣傳，之後彼此不斷叫囂喊話，讓外界以為兩人即將開打時，卻又傳出拳賽取消。如今孫安佐對手確定改成AV男優阿龍，兩人將在10月12日在台中開打。

阿龍也在社群曬出嗆聲影片，開酸：「阿龍實在看不懂孫安佐到底想怎樣？」影片中，阿龍看著孫安佐照片怒嗆：「孫安佐到底要不要打？」要他不要跟「統神」張嘉航一樣，別人跟他講話，就只會嘻嘻哈哈、嘻皮笑臉，他嗆：「難怪會被打，是我也打你啦，怎樣，你愛笑是不是，你牙齦那麼高，你『牙齦怪』喔」。

阿龍拍片嗆孫安佐。（圖／翻攝自voron__d IG）

孫安佐和阿龍即將對打海報曝光後，網友也紛紛跑到IG留言：「真的會打嗎？」、「阿龍無痛碾壓」、「阿龍跟他七三開」、「聯邦更生人vs 本土更生人」、「龍哥加油」。