俄羅斯國防部表示，烏克蘭對15個地區的能源基礎設施發動大規模的無人機打擊，動員的架次達到160架左右，其中兩架闖入莫斯科上空，這是自戰爭開始以來，烏克蘭對俄羅斯發動最大規模的協同攻擊之一。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，據當地官員稱，9 月1 日夜間，數十架無人機襲擊了俄羅斯多個地區，包括莫斯科(Moscow)、特維爾(Tver)、沃羅涅日(Voronezh)、圖拉(Tula)、卡盧加(Kaluga)、布良斯克(Bryansk)、別爾哥羅德(Belgorod)、利佩茲克(Lipetsk)和庫斯克(Kursk)。

俄羅斯國防部稱，烏克蘭158架無人機都被擊落，因此受損有限。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)聲稱，俄羅斯首都地區至少有9架無人機被擊落。其中一架無人機在莫斯科煉油廠附近被摧毀。

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η #Ουκρανία έχει επιτεθεί με πάνω από 100 UAV τις τελευταίες 36 περίπου ώρες. Υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε Lipetsk, Oriol, Bryansk, Tula, Belgorod και Voronezh.



Σχετικά με τα «αποτελέσματα»: για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη φωτιά… pic.twitter.com/EfZiVdlAk8 — Herakles Mardiris (@hmardiris) September 1, 2024

不過，俄羅斯國有媒體《俄新社》(Ria Novosti)報道，襲擊發生後，煉油廠的一棟建築遭到損壞，並通報發生火災。

而且，許多俄羅斯內部的消息也顯示許多煉油設備發生火災，比如與俄羅斯安全部門關係密切的 Baza 電報網頻道稱，俄羅斯中部最大的能源生產地之一，特維爾地(Tver region)區的科納科沃發電廠(Konakovo Power Station)附近傳來巨大的爆炸聲。

同樣的，Astra電報頻道也引用當地居民的影片，特維爾地區當地天然氣分配基礎設施，附近發生了兩起火災。

莫斯科州的卡什拉發電廠(Kashira Power Plant )也有3架無人機攻擊，不過當地地方官員舒瓦洛夫(Mikhail Shuvalov)表示，這次襲擊沒有造成任何火災、損壞或人員傷亡。

此外，俄羅斯西南部布良斯克地區，州長博戈馬茲(Alexander Bogomaz)表示，大約 34 架無人機在該地區上空被擊落。

在特維爾中部地區，當局報告稱，有多架無人機試圖攻擊科納科沃火力發電廠(Konakovo Power Station)，至少有6架無人機被擊落 。但是網路上流傳的一段未經證實的影片聲稱，1架無人機撞上了電廠，引發了大爆炸。

近幾個月來，俄羅斯和烏克蘭都加強了對彼此能源基礎設施的攻擊，基輔的目標是阻礙莫斯科進行軍事行動的能力。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基 (Oleksandr Syrskyi) 8 月 27 日表示，隨著基輔對庫斯克州的入侵已進入第4星期，烏克蘭控制了超過1,290 平方公里的土地，和100 個定居點。