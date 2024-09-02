蒙古婦幼中心兒童醫院顱顏外科顧問醫師Gongorjav Ayanga「偏鄉地區微笑醫療團」。（林良齊攝）

職能治療與台灣交流後引進至蒙古國家復健中心。（林良齊攝）

曾來台受訓的國家復健中心顧問醫師Unurbileg Buyanjargal推動身心障礙牙科。（林良齊攝）

家扶基金會在蒙古海外分事務所在2024年將邁入第20年，為協助當地家庭，家扶基金會提供醫療服務方案及醫師訓練方案，據統計，蒙古平均約每650新生兒就有1人患有唇顎裂，家扶基金會除了協助當地醫師來台受訓外，更透過偏鄉診療，協助治療當地唇顎裂。

蒙古婦幼中心兒童醫院顱顏外科顧問醫師Gongorjav Ayanga說，唇顎裂患者會影響口語表達能力、就學及工作，甚至還曾看到有未接受治療的成年人只能戴著口罩，蒙古原本的手術設備、技術不佳，因此尋求國際交流機會，赴台學習後也增加手術成功率，但除了在婦幼中心駐診外，他考量蒙古21省份中僅有10省份醫院中設有顱顏外科，因此他從1998年就推動「偏鄉地區微笑醫療團」，赴偏鄉協助，累積至今已有100場次，家扶則已協助47場次。

Ayanga回憶，曾有某30多歲的成年患者未曾治療唇顎裂，做完手術後他女兒哭著說「爸爸變很帥」，看到手術能夠立即改變患者的將來生活，讓他很有成就感。

此外，家扶中心每年也補助 5 位兒童交通費，讓這些兒童能夠從外省到首都進行複診及手術，減輕家庭的負擔。

此外，曾來台受訓的國家復健中心顧問醫師Unurbileg Buyanjargal表示，據其研究，由於經濟、照顧等議題，蒙古身心障礙者的口腔狀況十分糟糕，32顆牙齒當中有28顆幾乎都蛀掉，往往只能選擇拔掉，但會導致營養補充等問題，甚至導致全身發炎，赴台灣受訓後帶回台灣技術， 目前也設有固定門診，而當時的職能治療室也是與台灣交流後引進。