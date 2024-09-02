家扶基金會提供供水站滿足當地民眾需求。（林良齊攝）

家扶基金會提供學用品滿足當地民眾需求。（林良齊攝）

海外援助做什麼？家扶基金會海外援助目前與35國有合作方案，其中在蒙古、吉爾吉斯、柬埔寨、越南、菲律賓、約旦及史瓦帝尼則有設立海外分事務所，而蒙古家扶2024年將在9月27日邁入第20年，海外援助與台灣方案有很大不同，以蒙古為例，除了與台灣相同的經濟扶助、教育外，還提供供水站、供水車、圖書室等基礎建設，甚至還有蒙古包等滿足需求。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶從1987年開啟國際認養服務，並在2004年在駐蒙代表處及台商的協助之下於蒙古成立第一個海外分事務所，在蒙古第一個方案為台灣也有的認養方案，但發現除了經濟需求外，當時可能缺乏乾淨水源、住所，因此後續推出社區方案提供供水站、供水車、圖書館等基礎建設，目前服務仍以烏蘭巴托及中央省為主，未來盼逐步擴大範圍。

家扶基金會蒙古中心代表黃朱偉說，蒙古中心服務量能從500戶、2000童至目前的3400戶、1萬1000餘童，除了提供經濟扶助外，也會在冬天提供煤炭、食物包、教育協助、圖書借閱、家庭培力、供水站，並提供有興趣的孩子學習英文或中文外，也提供無家可歸的家庭蒙古包，更與當地學校合作提供相關設備，並與台灣大學合作，提供學費及生活費，目前已有學生畢業。

黃朱偉提及，雖然蒙古當時18歲以前全面免學費，但如文具、書籍等學用品仍要自費，甚至有學生因此中輟，因此提供獎學金、學用品等支持孩子安心上學。

至於未來是否還要拓展更外海外據點？「會以亞洲優先」，周大堯說，目前家扶基金會有7個海外據點、35個合作方案，要設立海外據點也要評估經濟情勢，如先前也評估於寮國及緬甸設立據點，但因政治情勢不允許因此無法立案登記。