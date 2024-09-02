民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地檢署外聚集約200名支持群眾，晚間9時許，警方接獲情資，指稱自由台灣黨羅宜等人要施放鞭炮到，慶祝柯文哲遭到收押，直至晚間11時法院仍未裁定是否羈押，警方將羅宜等人勸離。

警方接獲情資，指羅宜與支持群眾到場，聚集在地檢署外，員警立即上前了解。羅等人聲稱，等一下要拿鞭炮過來，若是柯文哲被收押，將在旁邊施放慶祝，警方擔心羅或與支持柯文哲的「小草」爆發衝突，一直在旁戒護，直至晚間11時，羅宜等人自行離開，警方才鬆了一口氣。

北院9月1日晚間8時召開聲押庭，法官首先訊問柯文哲，柯文哲對於檢察官聲押的犯罪事實，一概否認，辯稱沒有圖利威京集團、收賄情事，檢方指控的不明資金均與威京集團無關，另彭振聲也否認檢方所指控的圖利、收賄情節。法官在問完柯、彭2人後，一併作出裁定。