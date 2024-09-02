大陸湖北一名幼兒園黃老師，因為在社群上教唱〈小小花園〉而迅速竄紅，被網友稱為「挖呀挖老師」，不過她去（2023）年升格為媽媽後，就專心照顧家庭，並時常在抖音更新動態，分享育兒日常。近日她曬出一段穿著睡衣帶小孩的影片，沒想到影片曝光後，竟引起網友熱議。

黃老師日前在抖音拍影片分享育兒的小遊戲，只見她穿著寬鬆睡衣坐在鏡頭前，並展示4種訓練寶寶手指靈活度、專注力、協調力的遊戲，足見曾為幼兒園老師的她，對於孩子身心發展的教育相當在行，也可見她的孩子玩得不亦樂乎，成為黃老師教學時的最佳助教。

挖呀挖老師穿睡衣入鏡被網友砲轟。（圖／抖音 教音樂的花開富貴）

由於黃老師的睡衣採寬鬆設計，加上都是以彎腰姿勢入鏡，導致體態看起來有些發福，引來粉絲不禁好奇，「不是該生完沒多久嗎」、「黃老師又懷孕嗎」、「黃老師又胖了？感覺是懷孕了」，不過也有網友批評她的穿著，「只穿睡衣是在搏流量嗎」、「為了帶貨穿睡衣啊」、「把睡衣給我換了」、「穿這樣是在幹啥」。

事實上，黃老師自從生孩子後，體態就回不去以往的窈窕，過去曾自認是衣架子的她，也坦言已經穿不下之前的衣服，至於是否又有第二胎，她則自嘲：「那是我肚子還沒減下去。」並透露已有身材管理的計畫，直言「我會慢慢調整好我的狀態」，期望自己能過得健康又快樂。