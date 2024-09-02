總統賴清德今天接受媒體專訪時表示，身為總統他關心人民是否有房子居住，對於新青安政策政府的美意是幫助青年人買得起房。至於央行提醒金融機構房地產融資水位不能超過法律規定，卻引發限貸令之亂，賴清德認為，行庫在回應這件事時「過當了」。

賴清德說，他在選舉時有提政見，就是要解決年輕人居住的問題，即所謂居住正義，當時第一個就是延續蔡總統的社會住宅興建，在她的基礎下能夠再蓋 13 萬戶，合計直接興建25萬戶；另外包租代管也合計共25萬戶；而租金補貼則提供擴大至50萬戶，因此總計加總要達100萬戶。之所以規劃百萬戶，主因依內政部統計，台灣社會有需要租房子的戶數約需80 幾萬戶。

至於要買房子，政府提出新青安的部分，當時是 800 萬我們把它提高到 1000 萬，租金補貼本來是半碼0.125我們再加一碼 ，本來3 年之後才需要繳這個本息後提高至 5 年之後才開始繳，等於給年輕人一個更寬鬆的方法買房。

他說，政府本來是要幫助沒有房子住的年輕人，現在是發現有一些已經有房子他去買第二戶，或者是他買來是來租或者是他抱著投資的心情買這個房子，這個是比較可惜的。後來行政院發現問題，也作了修正，希望經費用在需要的年輕人身上。

至於央行關心金融機構不動產融資安全水位，但銀行各自解讀產生限貸令，賴清德說，法律規定銀行對房地產的融資不能夠超過本身資產的 30％，央行發現很多金融機構不管公立或私立都已經接近 30％了因此出面提醒，但結果金融機構對新的貸款需求就不借了，或已簽約的突然中斷。

賴清德強調，中央銀行是在提醒金融機構，如果再繼續做房地產的融資超過法律的規定，但這規不是超過政府的要求，是超過法律的規定，有些已經到 29 點多，27或 28 ％都有，但金融行庫在因應這個事件的時候過當了。理論上行庫應該針對已經簽約的你要繼續給人家，第一次購屋的也要給人家，特別是一般的民眾。後來行政院卓院長說，要找楊總裁來了解一下，然後他會做個處理，這個是好的，就是政府會處理讓大家安心。