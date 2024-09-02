12年前，新漢毅然踏上轉型之路，從純硬體製造廠變成提供軟硬體整合方案的公司，並分拆出三家子公司。轉型過程吃苦難免，如今新漢與它養出的三隻小金雞已闖出成績，展望未來有機會也有挑戰。

一隻隻機械手臂忙著組裝零件，地面上的自主移動機器人則穿梭在工作站間，運送材料和成品，從工廠中央戰情室螢幕上，即時生產流程、良率一目了然，就連工廠用電、產品碳足跡也能監控管理。打造這樣的智慧工廠，正是工業電腦業者新漢的強項。

1992年成立的新漢，不像研華有大股東華碩坐鎮、樺漢有鴻海「富爸爸」撐腰，它從圖形工作站起家、後改做工業電腦，並早在12年前就跨入軟硬體整合，一路轉型，成為工廠智慧化的幫手，更投入機器手臂產業。新漢能走出自己的路，原因是董事長林茂昌32年來，堅持不做「me too」生意。

製造業智慧化 轉型軟硬整合

「我不喜歡做me too，你跟人家一模一樣，到最後就是競價。」個人電腦（PC）產業出身的林茂昌，打從創業第一天，就立下這個目標。新漢做過伺服器、圖形工作站，1995年微軟作業系統Windows 95問世，效能、價格勝過圖形工作站，林茂昌意識到危機，果斷追上當時PC走向工業應用的趨勢，做起工業電腦，用在車載、電子看板、製造等領域。

儘管業績穩定，林茂昌仍不斷思考：「我們還能做什麼不一樣的事？」2011年，「工業4.0」、物聯網概念興起，開啟製造業智慧化的濫觴，代表設備間要互相「溝通」、對軟體的需求增加。看準這項商機，林茂昌2012年決定發展軟體能力，從純硬體製造，轉型為提供軟硬整合解決方案的公司。

然而，一家硬體做了20年的小廠，要怎麼換腦？新漢直接找來一批軟體工程師，「結果沒多久就紛紛離職，一個都不剩！」林茂昌說，組織都是硬體思惟，研發團隊把產品做好才要求軟體工程師除錯，軟體工程師自覺大才小用、組織方向錯誤而求去，但其實在產品研發初期，軟硬體研發人員就得合作，甚至許多應用，一開始就得讓軟體人員主導。

發現問題後，林茂昌再找軟體人才擔任主管，並慢慢調整制度、分拆子公司，包括專精智慧製造的新漢智能、布局安控產品的綠基，及從新漢智能獨立出來、研發機器人控制技術的創博；子公司主要鑽研軟體，再由新漢或其他供應商提供硬體，整合成完整解決方案。

但轉型遠比林茂昌想的還難。以新漢智能、創博的發展歷程來說，過去機器手臂的「大腦」，即負責手臂動作、移動方向的控制器技術，都被國外掌握，台灣僅掌握機械技術、從事組裝，讓林茂昌決定做領頭羊，「我們異想天開，覺得控制器不難啊！不是硬體上面加演算法就好了嗎？」他沒想到，過程中每年燒掉上億元，新事業成為母公司EPS減項，讓小股東抱怨連連，創博耗時3年才突破機器人控制器的演算法技術，搭配新漢擅長的工業電腦，組成成品。