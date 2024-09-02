00929首創台股ETF月配息先河，上市以來持續維持高人氣，CMoney資料顯示(截至8/26)，00929今年規模大增1,575億元，受益人數增加近39萬人，總受益人數可望突破90萬人。

由於00929每月配息穩定，在台股月配息ETF中擁有最長的配息紀錄，因此成為許多人的存股首選。不少投資人持有上百張甚至千張00929，每月領取數萬元利息。

究竟存到多少張的00929，才會被扣二代健保補充保費？補充保費主要針對非經常性薪資所得課徵，例如獎金、租金收入、股票股利等。只要單筆超過2萬元，將預扣 2.11% 的補充保費。

台股ETF配息組成包含股利(成分股配息)、資本利得(調整成分股的買賣價差)和收益平準金(投資人的部份本金)。其中，股利所得若單筆超過2萬元，須繳納補充保費；而資本利得和收益平準金則不用扣繳。

因此，持有多少張 00929會被扣補充保費，取決於股利所得是否超過2萬元。以 00929 最近一次除息(8 /20)為例，每單位配息金額為 0.18 元，預估股利佔比為36.66%，等於每張配發180元，其中約66元來自股利。

根據上述計算，持有00929超過303張【(20,000/(180*36.66%)=303】，因股利所得超過2萬元，就必須繳納補充保費。

不過，ETF每個月配息組成，股利佔比並非一成不變，所以每個月需要繳納補充保費的持有張數也不會都一樣。就算超過持有張數須繳納補充保費，金額並不多。以持有400張00929為例，約需繳納557元補充保費(180 * 36.66% * 400 * 2.11% = 557)。相較於每月可領取 7.2 萬元的利息，仍是值得長期存股買進00929。

投資人可透過基金公司網站或收益分配發放通知單，了解ETF每月配息組成中的股利佔比，以評估是否達到需要繳納補充保費的標準。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。