擔任科技業副理的女子小萱（化名），日前與男友去度假，在清晨時2人在溫泉湯屋內「愛愛」，不料，卻發現有手機在偷拍，當場揪出是16歲少年阿國（化名）所為。小萱事後因此事產生嚴重陰影，若是在住家外的私密空間時，都會甚感害怕，甚至不是不斷忍尿，要不然就是包尿布才敢出門，憤而想阿國求償精神慰撫金80萬元。

法院審理，小萱指控，阿國故意侵害她的隱私權，導致她內心害怕痛苦異常，更產生嚴重陰影，去到住家外的私密空間都十分害怕，讓她連簡單日常生活行為，都因恐懼而無法完成，不敢在外脫衣試穿衣服，或是脫褲如廁及到健身房洗澡更衣等。

後來更是只能不斷忍尿或包尿布才敢出門，內心懼怕已嚴重產生巨大困擾，因此無法參加工作上需要在外開一整天的科技研討會議，影響工作及對外活動，在路上看到民眾的手機鏡頭就或焦躁不安，也不敢再享受原本熱愛的泡湯，對她影響極其深遠。

阿國辯稱，就小萱所指控的侵權行為及警方偵查報告均無意見。但是未見小萱就損害結果舉證，無法判斷他侵害小萱權利的程度，並請法官審酌，他犯案時時年僅16歲，只是因為一時好奇、失慮，才會做出侵權行為，而且拍攝的影像確認並沒有外流。

法官考量，小萱因被拍攝到與男友性交過程，開庭時崩潰哭泣不止，並且害怕在外上廁所而包尿布等，確實因阿國侵害隱私權行為，導致其精神痛苦甚鉅。考量阿國為未成年、單親、家境並不富裕。

法官審酌，阿國偷拍後當場被發現，偷拍用的手機也已遭扣，並且無偷拍檔案上傳或散布，其行為所導致小萱隱私權侵害，已經不致於擴大。日前依法宣判，小萱得請求精神慰撫金，以15萬元為恰當。可上訴。

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