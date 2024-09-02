男子阿國（化名）遭4名孩子指控，自從他們陸續出生後，父親終日在外花天酒地，並慣性對他們母子施暴，且由母親獨自賺錢養家照顧，1977年母親因中風導致身體癱瘓，父親竟遺棄並失去蹤影，所幸由鄰居協助母親返回娘家照顧，他們則是爺爺奶奶照顧長大，不滿父親長期未盡人父之責，因而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國的孩子們表示，1979年爺爺奶奶因年紀老邁，無力再照顧他們，父親這時才將他們母子5人接回，但父親不顧母親病情，竟然時而痛毆全家人，發洩完情緒後就離家，跑去跟小三同居，任憑全家人自生自滅。

1981年時因父親拋家棄子而音訊全無，母親僅能帶著他們回到娘家居住，因母親的身體不便，只能由他們較年長的2人輟學，四處拾荒或到紡織廠當童工補貼家用。1986年時，父親卻又突然出現，想硬將他們接回同住，還強迫要求1個姊妹到聲色場所工作，並要交出所得供他花用。

他們向父親表示無法接受這種事，不料，父親竟前往工作場所加以毆打，自此父親便離家失去蹤影，從此對他們母子們不聞不問，全由他們自行工作，母親持拐杖前往市場販賣蒜頭養家，直到後來還得知父親跟小三結婚了。

法官審酌，阿國在孩子們出生到成年為止，無正當理由未盡扶養義務，並且情節重大。阿國無視稚齡子女受扶養之需求，對孩子們未提供完整照顧或關愛，且未曾負擔扶養費用，長期以來無正當理由未盡扶養義務。日前依法宣判，免除孩子們對阿國的扶養義務。

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