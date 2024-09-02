男子阿國遭到同公司的女同事小萱（均化名）指控，2023年3月某日工作時，阿國竟然趁她不注意，且來不及抗拒時，阿國用雙手揉捏她的脖子及肩膀，她對於突如其來了行為，感到十分不舒服，認為自己的身體隱私處遭到侵犯，憤而報警提告性騷擾。

法院審理，阿國在警詢及檢方偵訊時，均坦承有以雙手揉捏小萱脖子與肩膀之，但是他辯稱，因為小萱常常說很累，而且工作速度很慢，才想說幫她按摩，讓她動作快一點。後來阿國改口，坦承他的行為涉及性騷擾犯行。

法官認，性騷擾防治法第25條第1項規定，以意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部，或是其他身體隱私處之行為為構成要件「性騷擾」是指帶有性暗示之動作，具有調戲之含意，讓人有「不舒服」之感覺。

而性騷擾犯行尚未達於妨害性意思之自由，而僅破壞被害人身體隱私等部位不受干擾之平和狀態。因此行為人對於被害人之身體為偷襲式、短暫性之不當觸摸行為，該當性騷擾罪。

而「其他身體隱私處」，仍應依社會通念及被害人個別情狀，並審酌事件發生背景、環境、當事人關係、行為人言詞、行為及相對人認知等具體事實，而為綜合判斷。

法官審酌，阿國與小萱僅為職場同事，雙方並無親密關係存在，而小萱之肩、頸處，並非從事工作時，同事可能碰觸的身體部位，小萱也不曾要求阿國幫她按摩，在此情況下，阿國未經詢問，擅自揉捏齊肩、頸部，性騷擾之意圖甚明。

阿國雖一再辯稱是要幫小萱按摩，但由於按摩的動作，需要肢體持續接觸，衡諸台灣的社會常情，未經同意按摩肩、頸，絕非一般人甚至異性間的正常相處模式，阿國所辯應無足採信。日前依法簡易判決，阿國犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。