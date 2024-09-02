國三女學生小萱（化名）在班上遭嚴重排擠，多次萌生轉學念頭，但因當時正處升學關鍵時刻，因而暫時打消念頭，不料，與男同學阿國（化名）交往後，卻慘遭4度強制性交得逞，校方性平調查時，阿國竟對小萱潑髒水，指稱「她嘴上說不要，但她身體有誠實」，小萱的家長憤而提告求償。

法院審理，小萱的父母指控，小萱當時已明確拒絕發生性行為，但阿國卻利用身材優勢，以及四下無人之際，強制性交得逞4次。小萱精神受到巨大痛苦，因當時僅有阿國願與她當朋友，小萱在那樣的環境下，內心相當無助，原隨時間經過慢慢淡化，本可收拾好心情，卻又在學校性平調查時，遭阿國惡意攻擊。

阿國不僅始終否認強制性交，還對小萱潑髒水並辯稱，「她就自己說她要試一次」、「她嘴上說不要，但她身體有誠實」、「她感覺就是有點開心」、「她感受就覺得很爽，她有這樣講過」、「然後就姿勢可不可以換」，以此方式詆毀並二次傷害。

不滿阿國毫無悔改之心，也迫使小萱自性平調查起至少年法庭審理時，不斷且一再描述受到侵害的經過，這些都讓小萱深感疲憊、焦慮。阿國甚至在性平調查後，於晚自習結束時，當眾對小萱及他們人甩門，態度十分惡劣。

小萱的父母主張，阿國的侵權行為，已使他們對女兒的保護及教養，造成額外的負擔，並且情節重大，因此請求連帶賠償他們各25萬元慰撫金，並應連帶給付小萱100萬元。阿國則辯稱，發生的4次性行為，均是合意並非制性交。

法官審酌，阿國行為發生之原因、手段、態樣及造成之結果等。日前依法判決，認新萱及其父母請求損害賠償，分別以20萬元、3萬元、3萬元為妥適，應予准許。可上訴。

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