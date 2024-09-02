民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院遭請羈押，1日晚間8時開羈押庭。對此，前立委沈富雄1日就表示「柯文哲的案子是高潮」，接著更脫口「今天小草到現場的少得很，跟民眾黨可以動員的人數，差太多了」，引發討論。

沈富雄1日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「柯文哲的案子是高潮，我覺得館長這兩天的處境也很為難，因為他以前講了大話，所以現在處境為難，還沒有一槍斃命的時候，當然要遵守我以前的講法，但是如果錯了呢？現在每個人都走到那個程度，今天小草到現場的少得很，跟民眾黨可以動員的人數，差太多了」，沈富雄接著說，「今天還會去現場撐他、挺他的，就是心裡頭相信柯文哲不會貪污，這些都是可以理解、同情的」。

沈富雄也提到，「今天黨中央的做法可以大家同仇敵愾，一致挺柯文哲的清白，但等到案情大白的時候，這些都不重要了」，沈富雄分析，「我覺得民眾黨中央決定要走群眾路線，要讓小草發揮力量、訴諸國際，講到這個是迫害，被迫害的人是第三大黨的主席，而且一度接近總統的位置，這要把他講成政治案件也不難，但大家會相信嗎？」。

沈富雄最後也說，「這達到民眾黨所要的效果是非常低的、是非常不聰明的，今天的社會氛圍不會站在你們所主張的群眾路線、政治鬥爭的這一邊」。

★未經判決確定，應推定為無罪。