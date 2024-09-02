民眾黨主席柯文哲日前遭檢調搜索約談，妻子陳佩琪也被揭露曾多次將大筆現金分批存入ATM，金額超過百萬元。對此，資深媒體人謝寒冰1日就表示，「很多人說他們在高度懷疑陳佩琪利用ATM存錢可能是金流，但我認為不是，因為如果陳佩琪這個真的是幫柯文哲在京華城案之間的金流，陳佩琪怎麼會被放出來？我認為根本不在那個地方」，引發討論。

謝寒冰1日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在就是謠言滿天飛，各種各樣的傳言，北檢都說都是媒體報導，跟他們無關，但我只確認一個東西，就是北檢到現在沒有查到大筆金額進出」，謝寒冰接著提到，「很多人說他們在高度懷疑陳佩琪利用ATM存錢可能是金流，但我認為不是，因為如果陳佩琪這個真的是幫柯文哲在京華城案之間的金流，陳佩琪怎麼會被放出來？我認為根本不在那個地方」。

謝寒冰最後也提到，「民眾黨現在就是故意在製造壓力，讓法官猶豫，在沒有查到重大金流的情況下，到底要不要裁定羈押，因為現在壓力就回到法官身上，就看法官最後的判決」。

★未經判決確定，應推定為無罪。