民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見。對此，日本學者小笠原欣幸1日就表示，柯文哲在選舉期間，一直標榜自己代表著「弱勢群體」的心聲，而年輕學生或打工族，捐出了自己僅有的微薄積蓄給柯文哲，那些錢卻被揭露以極為不透明的方式，被搬動到許多地方，對那些無產青年而言，形同背叛了他們，小笠原欣幸還提到，「一度超過20%的民眾黨支持率，現在應該要認定已經減半，大概還留下10%左右的鐵粉」，引發討論。

小笠原欣幸1日在社群軟體Threads上分享了他接受日媒朝日新聞的採訪，小笠原欣幸點出，此次事件重創了柯文哲「清新」與「清廉」的人設，對於柯文哲的金錢醜聞，小笠原欣幸認為，柯文哲雖能找出各種辯解之詞，但在選舉期間，他一直標榜自己代表著「弱勢群體」的心聲。那些年輕學生，或是打工族，確實捐出了自己僅有的微薄積蓄給柯文哲，而那些錢卻被揭露以極為不透明的方式，被搬動到許多地方，也以「柯文哲」名義所購商辦，對那些無產青年而言，形同背叛了他們原先的高度期待。

小笠原欣幸也提到，「民眾黨在立法院握有8席，由於這是不分區的席次，能夠持續4年。因此民眾黨並不會就此終結。但是，一度超過20%的民眾黨支持率，現在應該要認定已經減半，大概還留下10%左右的鐵粉，柯文哲的政治生命雖然不會就此終結，但要重拾去年的聲勢，恐怕極為困難」。小笠原欣幸坦言，「就此應該可以判定，柯文哲打破兩黨制的挑戰已經劃下句點」。

小笠原欣幸指出，「民眾黨內部的對立也相當激烈。隨著柯文哲被捕，陷入嚴重的危機。若是柯文哲被羈押的時間延長，民眾黨的運作將更加艱困」。小笠原欣幸還提到，「實際被吸引而支持柯文哲的人，卻一個個因失望而離去，這些前幕僚們也開始批判柯文哲，這也是未來前景更加艱困的因素」。

對於其他政黨，小笠原欣幸回憶，柯文哲在去年選戰中，批評「兩大黨都腐敗」。他特別用了「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」的比喻，藉此批評執政的民進黨腐敗。因此，民進黨從選戰開始後積怨已久，現在更加強了對柯文哲的批判力道。另一方面，最大在野黨國民黨現在則選擇靜觀其變。他們發出「不要落井下石」的指示，呼籲避免批評柯文哲，「這或許是因為在立法院與民眾黨合作的緣故，也有想爭取柯文哲選票的盤算吧」。

小笠原欣幸更預言，民進黨在今年1月總統大選中，有3成左右在4年前投給蔡英文的選票流向柯文哲。為了拿回這些選票，他們不斷批評柯文哲。相對地，國民黨則試圖藉由表示同情，來爭取這些選票，「距離下次縣市長選舉還有2年，但縣市長選舉將呈現兩黨對決的格局，民眾黨恐怕會被邊緣化」。

最後對於4年後的下屆總統大選走向，小笠原欣幸也說，「現在談這些或許還言之過早，但柯文哲的談判籌碼勢必有所削減。對國民黨而言，是該對柯文哲放低姿態以吸納民眾黨，還是讓勢力減弱的柯文哲和民眾黨存續，藉以牽制民進黨，究竟何者對國民黨有利，目前還無法判斷」。

★未經判決確定，應推定為無罪。