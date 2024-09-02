雲林鄉親同心會1日在北投華國大飯店舉辦例行聯誼餐，被視為藍營本土團結力量集結，除了雲林縣前縣長張榮味、現任縣長張麗善兄妹「合體」外，去年代表國民黨競選總統的新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等藍營要角皆到場，但原本傳出要出席的立法院前院長王金平則未現身。

雲林鄉親同心會今天晚間在台北市北投區舉辦餐敘，包括雲林縣長張麗善、前雲林縣長張榮味、國民黨立委許宇甄、丁學忠、張嘉郡與民進黨立委吳琪銘都到場，現場席開近20桌，氣氛熱鬧。

國民黨主席明年改選，黨內不少人勸進台中市長盧秀燕參選，立法院前院長王金平日前表態，若盧打算參選，他也一定支持，並多次與盧秀燕出席餐敘，布局未來意味濃。而不斷被傳出有意瞄準挑戰明年國民黨主席改選之位的侯友宜，昨出席雲林鄉親同心會，但卻不見原本傳出要出席的王金平。

蔣萬安表示，雲林是農業大縣，是全台最大的蔬菜產地，台北有最大的批發市場，因此與雲林有非常緊密關係，他也會驕傲自稱自己是雲林的外孫，謝謝雲林鄉親疼惜，他參選市長時也有參與同心會活動，受到很多長輩的照顧提攜，才有機會為台北鄉親服務，因此未來會繼續大力推銷雲林在地優質農產品給全台民眾。

侯友宜指出，新北市是多元族群融合的地方，光是在新北的雲林同鄉會就逾80萬人，雲林同鄉有任何事，就依照以往慣例，大家同心協力，為新北市打拚努力。他因另有行程要先離席，但現場眾多與會者都住在新北，他笑稱要蔣萬安留久一點，多跟大家互動。

此外，民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押禁見，許多支持者至北檢外聲援、抗議，北檢依法不得在周邊舉行集會遊行，面對媒體詢問相關問題，蔣萬安未作回應。