民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問後，台北地院在9月1日晚間8時召開羈押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官漏夜訊問3小時，深夜11時問完柯文哲，暫押候審室，11時15分繼續訊問彭振聲，彭在2日零時43分問完，亦暫押候審室，法官正撰寫裁定書中。

柯文哲自8月30日早上7時遭檢廉搜索，中午自行赴廉政署說明，歷經拒絕夜間訊問遭檢察官當庭逮捕、聲請提審被駁回，檢察官再開庭後聲押，直至9月1日晚間8時開羈押庭為止，估計柯光是在廉政署、北檢接受訊問、北院候審室來回、聲押庭訊問時間共59小時。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄北市議員應曉薇逾4740萬元，另有資金去向不明，懷疑柯文哲2019年到2020年以及去年的兩筆共170萬元不明金流，以及彭振聲去年的近百萬元異常金流，疑與京華城案有不明對價關係。

雖然柯妻陳佩琪說錢是父親遺產及柯的演講費、稿費，彭妻謝夏喬也證稱是丈夫退休後轉任多家公司顧問、演講及審圖收入，均與威京集團無涉，但檢廉均不採信，北檢依涉嫌違背職務收賄、圖利罪聲押禁見2人。

北院9月1日晚間8時召開羈押庭，法官首先訊問柯文哲，柯文哲對於檢察官聲押的犯罪事實，一概否認，辯稱沒有圖利威京集團、收賄情事，檢方指控的不明資金均與威京集團無關，另彭振聲也否認檢方所指控的圖利、收賄情節。法官在問完柯、彭2人後，一併作出裁定。