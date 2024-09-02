「2024第22屆總統盃全國慢速壘球錦標賽」軍憲組昨日進行決賽，憲指部「憲光壘球隊」憑藉凌厲的攻勢及扎實防守，擊敗花防部「正義壘球隊」拿下冠軍，完成2連霸，展現國軍推動運動風氣與體能訓練成果。

「2024第22屆總統盃全國慢速壘球錦標賽」日前展開，計有中央部會、縣市政府、機關、國營事業、軍憲、警消、司法組等，中央部會組已由國防部奪冠。軍憲組25支參賽隊伍經過一連串激烈競賽後，產生憲指部、花防部、艦指部等9支勁旅，昨日在新北市三重重新壘球場進行最後賽事，最終由憲指部「憲光壘球隊」奪冠，花防部「正義壘球隊」亞軍，季軍則由空軍防空部、空軍第7聯隊並列。

昨日賽事為單淘汰制，憲指部「憲光壘球隊」一路過關斬將進入冠軍戰，對決花防部「正義壘球隊」。過程中，「憲光壘球隊」攻勢凌厲，持續得分，並靠著默契十足及扎實的防守，限制對手的打擊火力，最終提前在第5局以12比2的分差結束比賽，抱走冠軍獎盃。全體球員在確定拿下勝利後，興奮衝上球場共同喝采，展現團隊向心、高昂士氣。