《孟婆客棧》演員方宥心、唐美雲、蔡振南、方馨接受訪問。（民視提供）

《孟婆客棧》演員方宥心、唐美雲、蔡振南、方馨接受娛樂節目《娛樂超skr》訪問。（民視提供）

超人氣歌仔戲《孟婆客棧》即將搬上舞台，民視娛樂節目《娛樂超skr》日前特別訪問製作人唐美雲及演員蔡振南、方馨、方宥心，唐美雲透露，舞台版的《孟婆客棧》將升級為2.0版本，劇情更加豐富，從人間到冥界再到書中，展開一場充滿奇幻色彩的冒險。

唐美雲邀請原班人馬一同回歸，方馨表示，為了舞台劇，她重新苦練歌仔戲身段，希望能夠完美呈現角色。而蔡振南則一如既往地展現他的喜劇才華，甚至還爆料自己在演出時會即興發揮，讓觀眾每次看都能有不同的驚喜。

演員們之間的深厚感情也讓這齣舞台劇更添溫馨；方宥心透露，每次排練大家都非常投入，甚至還互相開玩笑。蔡振南更笑稱，如果大家忘記台詞，就會把球丟給許富凱，因為他是能將紙跟筆帶上舞台的人，笑說大家能從他書中找到答案。

唐美雲非常感謝所有演員的付出，讓《孟婆客棧》舞台劇得以順利進行，希望透過這齣戲讓觀眾感受到傳統文化的魅力，也能讓大家在歡樂中獲得感動。