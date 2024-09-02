民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問後，台北地院在9月1日晚間8時召開聲押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官2日凌晨裁定柯文哲無保請回，彭羈押禁見。彭將由檢方上銬送往台北看守所。

柯妻陳佩琪在凌晨3時前到台北地院關心。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄北市議員應曉薇逾4740萬元，另有資金去向不明，懷疑柯文哲2019年到2020年以及去年的兩筆共170萬元不明金流，以及彭振聲去年的近百萬元異常金流，疑與京華城案有不明對價關係。

雖然柯妻陳佩琪說錢是父親遺產及柯的演講費、稿費，彭妻謝夏喬也證稱是丈夫退休後轉任多家公司顧問、演講及審圖收入，均與威京集團無涉，但檢廉均不採信，北檢依涉嫌違背職務收賄、圖利罪聲押禁見2人。

檢察官以後續案情偵查為由，向台北地院聲請限制閱卷，法官早上8時30分召開限閱庭，檢察官要求辯護律師閱卷時，不能對聲押卷證拍照、影印，只能當場記筆記，律師看完卷後，在開聲押庭時只能依據記憶及手寫筆記辯護，若有需要時檢察官再提示卷證，聲押庭結束須將筆記交給法官保管。另檢方為避免柯、彭2人串證，將柯、彭集中同一法庭閱卷，並派員監控柯、彭及律師，禁止柯、彭交談或律師違反聲請限閱行為。

北院昨晚8時召開聲押庭，法官首先訊問柯文哲，柯文哲對於檢察官聲押的犯罪事實，一概否認，辯稱沒有圖利威京集團、收賄情事，檢方指控的不明資金均與威京集團無關，另彭振聲也否認檢方所指控的圖利、收賄情節。